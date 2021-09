Arctech fornirà inseguitori solari SkySmart II da 2,1 GW per la più grande centrale fotovoltaica del Medio Oriente

SHANGHAI, 7 settembre 2021 /PRNewswire/ -- Arctech, il principale fornitore al mondo di soluzioni di tracking, racking e BIPV, ha annunciato di aver firmato il 3 settembre un accordo di fornitura di inseguitori solari da 2,1 GW con la China Machinery Engineering Corporation (di seguito "CMEC") per la centrale fotovoltaica di Al dhatra PV2 ad Abu Dhabi (EAU). Una volta completato, lo stabilimento sarà il più grande del suo genere in Medio Oriente e sarà in grado di fornire elettricità sufficiente per 160.000 famiglie locali, compensando al contempo le emissioni di oltre 3,6 milioni di tonnellate di CO 2 /anno.

La sede del progetto è esposta ad abbondante luce solare; tuttavia, le sue condizioni naturali inclementi di alta temperatura, tempeste di sabbia e ambiente altamente corrosivo impongono requisiti rigorosi per l'affidabilità dei sistemi di tracking. Dopo un'accurata valutazione, Arctech è stata selezionata come fornitore di inseguitori solari e il progetto adotterà SkySmart II, il prodotto di punta di Arctech, il primo sistema di inseguitori solari multipunto in parallelo con certificazione IEC in grado di funzionare in un ambiente naturale difficile e ridurre in modo significativo il costo per KWh del progetto.

Durante la cerimonia di firma dell'accordo di fornitura, Arctech e CMEC hanno inoltre sottoscritto un accordo quadro sulla cooperazione strategica. In base all'accordo, le due società rafforzeranno una cooperazione approfondita nei mercati globali basata su vantaggi reciproci e principi vincenti per tutti.

"Fondata nel 1978, CMEC è una controllata principale di China National Machinery Industry Corporation Ltd (Sinomach), una società inclusa nella lista Global Fortune 500, e la principale azienda industriale e commerciale cinese. In qualità di EPC di fama mondiale, vanta oltre 40 anni di esperienza nel settore ingegneristico internazionale con attività che coprono 47 Paesi e regioni in tutto il mondo" ha dichiarato Yan Weihua, Direttore generale della 4a divisione Complete Plants presso CMEC. "Siamo lieti di collaborare di nuovo con Arctech per un altro progetto di riferimento nell'ambito dell'iniziativa Belt and Road. In futuro, approfondiremo ulteriormente la cooperazione globale con Arctech, in particolare nell'energia solare, BIPV e altri nuovi progetti energetici, per la condivisione delle risorse e l'integrazione dei vantaggi, migliorando in definitiva la competitività globale".

Essendo uno dei principali fornitori di CMEC, Arctech ha collaborato con CMEC a vari progetti nel settore fotovoltaico. "Per aggiudicarci il più grande progetto fotovoltaico in Medio Oriente, Arctech ha investito migliaia di ore di risorse ingegneristiche dalle proprie sedi in Cina, EAU e Spagna, ha analizzato decine di configurazioni di sistemi di tracking e ha inviato oltre 30.000 pagine di documenti tecnici. Fortunatamente, i nostri sforzi sono stati molto apprezzati da CMEC e da tutte le parti interessate, sono davvero grato per la fiducia e il supporto ricevuti ed esprimo il mio apprezzamento ai nostri team tecnici, vendite e di progetto per il duro lavoro svolto" ha dichiarato Guy Rong, President of Global Business presso Arctech. "Ora è il momento di rispettare i nostri impegni in termini di qualità dei prodotti, consegne puntuali e servizi. Riteniamo che il progetto sarà pronto a entrare in funzione nei tempi previsti. Nel frattempo, l'accordo quadro firmato oggi dimostra anche che Arctech e CMEC condividono ampi interessi comuni e volontà di cooperare. Ci impegneremo attivamente per approfondire la cooperazione in un maggior numero di nuovi progetti energetici e creare più valore con l'ausilio di tecnologie innovative".

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1609223/5.jpg