Area Pro 2022

L'Area Pro è da sempre il punto di riferimento per i professionisti di settore, un luogo di incontro, di scambio e di confronto, per il quale Lucca Comics & Games offre spazi dedicati alle necessità di ogni operatore.

Anche quest'anno Lucca Comics & Games organizza un programma di incontri professionali per facilitare i contatti tra editor e autori presso l'Area Pro, allestita in Piazza del Giglio al primo piano di Palazzo Arnolfini, opportunità di contatto e lavoro concrete per i giovani creativi.

Scegli tra gli editor partecipanti, compila il form entro il 23 ottobre alle ore 12 e carica il tuo portfolio online.

Se i tuoi lavori saranno selezionati, otterrai un incontro. Riceverai la conferma alla mail indicata nel form di iscrizione.

Per accedere all’Area Pro, gli autori selezionati NON devono essere in possesso del biglietto per la fiera: riceveranno tutte le informazioni e dettagli di accesso allo spazio nella mail di conferma.

Ricorda di rinominare il tuo portfolio così: casaeditrice.posizione.nomecognome.pdf.

Scegli uno o più editor e...buona fortuna

Il calendario degli Appuntamenti:

Venerdì 28 ottobre

Ore 13/15 Tunuè | Hyppostyle | ReNoir |Autori di Immagini

Ore 15/18 C.B.Cebulski (Marvel) | Saldapress |Panini Comics | Il Castoro

Sabato 29 ottobre

Ore 10/13 C.B.Cebulski (Marvel) | Lo Scarabeo | Arancia Studio

Ore 13/15 Cronaca di Topolinia | Panini/Disney | Jundo | ComiXtime

Ore 15/18 Bugs Comics | Barta | Studio Ram| Poliniani

Domenica 30 ottobre

Ore 10/13 C.B.Cebulski (Marvel) |Panini Disney | Il Castoro | Barta| Poliniani

Ore 13/15 Tunuè | Hyppostyle | Autori di Immagini | Arancia Studio | Kleiner Flug | ComiXtime

Ore 15/18 Shockdom | Bugs | Panini/Planet Manga | ReNoir | Astomica

Lunedì 31 ottobre

Ore 10/13 GUD/Book on a Tree | Jundo | TataiLab | Poliniani

Ore 13/15 Arancia Studio | Hyppostyle | ComiXtime

Ore 15/18 Panini Comics | Studio Ram | Astromica

Martedì 1° novembre

Ore 10/13 Autori di Immagini | Arancia Studio | Jundo

Ore 13/15 Astromica | ComixTime | Tunuè

Ore 15/18 Shockdom