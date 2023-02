Arezzo, donna muore colpita da legionella

Una donna è morta colpita da legionella. "La paziente era ospitata in una struttura sanitaria convenzionata del territorio aretino, dove era degente. Il ricovero all'ospedale San Donato di Arezzo, dove è deceduta, è avvenuto già con l'infezione da legionella in atto" precisa la Asl in una nota.

Sulla vicenda il sindaco Alessandro Ghinelli ha dichiarato: "Ho inviato una lettera al direttore generale dell'Asl Toscana sud est con richiesta di chiarimenti rispetto agli episodi di contaminazione da legionella che si sono verificati in due strutture sanitarie private del territorio e rispetto ai quali non ho mai ricevuto informazioni complete. Le ordinanze, emesse tempestivamente fino ad oggi, sono state in risposta alle comunicazioni inviate dall’Asl che risulterebbero, però, alla luce dei decorsi clinici del casi segnalati e appresi indirettamente e informalmente, assolutamente carenti di informazioni. Ho ritenuto quindi necessario anche in ottemperanza al ruolo di autorità sanitaria locale riconosciuto al sindaco dal Legislatore, chiedere al direttore dell’Asl sud est una più completa e tempestiva informazione per le situazioni di carattere sanitario che rivestono una straordinaria importanza per il territorio di Arezzo. Ho chiesto anche di procedere ad una seria valutazione circa la coincidenza che in un tempo abbastanza breve si siano verificate all’interno di due strutture sanitarie tra loro sinergiche due casi di legionellosi consecutivi".