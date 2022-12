Argentario, trovato cadavere di una donna: forse è di Anna Claudia Cartoni

L'incidente in mare il 23 luglio scorso al largo di Porto Ercole. Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, è stato ritrovato a Punta Ala: si attende il dna sulla salma

Si sospetta che possa essere di Anna Claudia Cartoni il corpo senza vita ritrovato ieri sera sulla spiaggia di Punta Ala, in provincia di Grosseto. Si tratta di un cadavere in avanzato stato di decomposizione e di cui è al momento impossibile ricostruire l'identità, ma che per luogo e modalità di ritrovamento potrebbe essere quello dell'insegnante di ginnastica e tecnico federale di cui si sono perse le tracce dopo l'incidente in mare fra un motoscafo e una barca a vela avvenuto nel pomeriggio del 23 luglio scorso nelle acque dell'Argentario, a largo di Porto Ercole.

Nell'incidente aveva perso la vita anche Andrea Coen, 58 anni, titolare di una galleria d'arte nel centro di Roma. Proprio per risalire all'identità della donna, la salma sarà sottoposta all'esame del dna. Le indagini sono condotte dalla Procura di Grosseto.