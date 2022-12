Argentina campione, coro contro Mbappé in spogliatoio - Video

"Un minuto di silenzio per Mbappé che è morto". L'Argentina festeggia il trionfo ai Mondiali di Qatar 2022. Nello spogliatoio dell'albiceleste, dopo la vittoria ai rigori contro la Francia in finale, Leo Messi e compagni si scatenano in balli e cori. In particolare, sotto la guida del portiere Emiliano 'Dibu' Martinez', ecco il coro che prende di mira Kylian Mbappé, protagonista strepitoso della finale con la tripletta che ha tenuto in corsa la Francia.





el dibu diciendo un minuto de silencio para mbappe pic.twitter.com/ZJDpjnmLF8 — mar (@ikoocaina) December 18, 2022