Argentina campione, Martinez e il gestaccio durante la premiazione

Mondiali 2022 da incorniciare, una premiazione da dimenticare. Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere dell'Argentina campione del mondo, nella premiazione dopo la finale vinta ai rigori contro la Francia si distingue per un gestaccio. Il portiere dell'Aston Villa, premiato come miglior portiere del torneo, riceve il trofeo e lo porta all'altezza del pene: il comportamento ovviamente non passa inosservato. Fotografi e operatori 'immortalano' il gesto che, a giudicare dalle foto, lascia a dir poco perplessi anche coloro che partecipano alla premiazione.