Argentina campione, protesta dalla Francia: "Gol di Messi irregolare"

Andava annullato il secondo gol di Leo Messi nella finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta ai rigori dall'Argentina contro la Francia. Il quotidiano francese L'Equipe viviseziona la finale giocata ieri: la sfida è terminata 2-2 nei 90 minuti regolamentari, poi si è chiusa 3-3 dopo i supplementari e l'epilogo è arrivato ai rigori. Secondo L'Equipe, il gol del provvisorio 3-2 per l'Argentina è viziato da un'irregolarità: "Avrebbe dovuto essere annullato dall'arbitro della partita, Szymon Marciniak". Il motivo? Il quotidiano pubblica un'immagine ripresa dall'interno della porta francese: Jules Kunde prova invano a respingere il pallone calciato da Messi e ribatte quando la sfera ha già oltrepassato la linea di porta. Prima che il pallone entri in rete però, afferma L'Equipe, le riserve dell'Argentina sono già sul terreno di gioco: secondo il regolamento, scrive il quotidiano, gol da annullare.

Il regolamento, in particolare, stabilisce che "se, dopo che è stata segnata una rete, l'arbitro si accorge, prima che il gioco riprenda, che c'era una persona in più sul terreno di gioco nel momento in cui la rete è stata segnata: l'arbitro non convaliderà la rete se la persona in più era: un calciatore titolare (entrato o rientrato senza autorizzazione), di riserva, sostituito o espulso o un dirigente della squadra che ha segnato la rete; il gioco viene ripreso con un calcio di punizione diretto dal punto in cui si trovava la persona in più".