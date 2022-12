Argentina, Coppa del Mondo e Salt Bae: trova l'intruso - Video

Salt Bae campione del mondo con l'Argentina di Leo Messi. O almeno così pare. Lo chef è stato protagonista, non proprio gradito, dei festeggiamenti subito dopo la finale dei Mondiali di Qatar 2022 vinta dall'Argentina contro la Francia. Salt Bae, all'anagrafe Nusret Gökçe, non solo è sceso sul terreno di gioco ma in campo si è distinto per i ripetuti assalti alla Coppa del mondo: l'ha afferrata, ha posato per le foto, si è intrufolato tra i giocatori argentini, ha mimato il gesto con cui sparge il sale sulla 'sua carne. Lo show ha suscitato la reazione perplessa di Angel Di Maria e non ha particolarmente entusiasmato Leo Messi. Sui social, il comportamento dello chef non è stato apprezzato da tifosi e puristi, che ricordano la 'sacralità' dei Mondiali: la Coppa non può essere toccata da chi non l'ha vinta sul campo come giocatore o allenatore. La chiosa sulla vicenda è affidata al tweet di Giuseppe Rossi. "Salt Bae può baciarmi il culo. Cercare tutta quell'attenzione e toccare la coppa. Ma chi cacchio sei? I tuoi 2 minuti di fama sono finiti, avanti un altro", scrive l'ex azzurro. Salt Bae, intanto, ai suoi 49 milioni di follower su Instagram ha riproposto un video vecchio di anni che lo ritrae in compagnia di un sorridente Messi in uno dei suoi ristoranti.