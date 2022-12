Argentina-Croazia 3-0, lo show di Messi incanta lo stadio - Video

Un dribbling, la fuga, la piroetta, un altro dribbling e l'assist per il 3-0 con cui l'Argentina stende la Croazia. Il capolavoro di Leo Messi nella semifinale dei Mondiali di Qatar 2022 visto con gli occhi di un tifoso che, dalla tribuna, riprende con il cellulare la giocata più bella del fuoriclasse della Seleccion. Ogni tocco di Messi è accompagnato dallo stupore di chi guarda, fino all'esplosione finale quando il numero 10 offre ad Alvarez il pallone da spingere in porta.





by far the best video i’ve ever taken #messi pic.twitter.com/vJglh088Dr