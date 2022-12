Argentina-Croazia, Messi e Alvarez: gli uomini della semifinale

Rigore segnato e assist stellare per 'la Pulce', doppietta per il giovane talento

Lionel Messi e Julian Alvarez. Un campione assoluto, sicuramente il migliore al mondo in attività, e un giovane talento, destinato a diventare grandissimo. Sono loro gli uomini della prima semifinale dei Mondiali in Qatar, Argentina-Croazia.

Gol su rigore, il suo undicesimo in Coppa del Mondo che vale il record per l'Argentina, e assist meraviglioso, l'ottavo eguagliando Maradona, per 'la Pulce'. Doppietta e tante giocate da giocatore 'fatto' per il giovane attaccante del Manchester City, che ha posto il posto da titolare nella nazionale albiceleste a Lautaro Martinez.

Sono sempre di più i Mondiali di Messi. E ormai solo Kylian Mbappè, impegnato domani nell'altra semifinale tra Francia e Marocco, gli può contendere il titolo e la palma di migliore di tutti in Qatar. Freddo nel trasformare il rigore che ha messo in discesa la partita, ha riempito il campo delle sue giocate, fino al dribbling infinito, fatto di arresti e ripartenze, che ha portato al terzo gol di Alvarez.