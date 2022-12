Argentina, festa e caos a Buenos Aires: 4 milioni d persone in strada

L'Argentina campione del mondo sfila (più o meno) tra 4 milioni di tifosi che invadono le strade di Buenos Aires e paralizzano la capitale. Il pullman che trasporta Leo Messi e tutta l'albiceleste fatica a muoversi in una città totalmente bloccata. Alla fine, stop al pullman e i giocatori salutano i tifosi sorvolando Buenos Aires in elicottero in una giornata caotica. Il primo a lamentarsi della situazione è il presidente della federcalcio argentina (Afa) Claudio 'Chiqui' Tapia, che critica il dispositivo predisposto dalla polizia federale.

"Non ci permettono di salutare tutte le persone che erano all'Obelisco, le stesse organizzazioni di sicurezza che ci hanno scortato, non ci permettono di andare avanti", dice, facendo riferimento alla meta che il pullman non può raggiungere. "Mille scuse a nome di tutti i giocatori. Campioni. Un peccato", twitta con un'emoji arrabbiata.