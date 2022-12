Contropiede perfetto dell'Argentina per il 2 a 0 alla Francia, nella finale dei Mondiali in Qatar. Cinque passaggi di prima dal recupero palla al gol di Angel Di Maria. Gli ultimi quattro, di Messi, Alvarez e Mac Allister, due volte, a chiudere un triangolo che precede l'assist decisivo. Un'azione stellare per un'Argentina che sta dominando la partita.