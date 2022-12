Argentina-Francia, la doppietta di Mbappè in 2 minuti riapre la finale

Rigore trasformato dal fenomeno francese all'80' e raddoppio in mezza rovesciata un minuto più tardi, all'81'

Una doppietta in due minuti di Kylian Mbappé riapre una finale incredibile. Argentina-Francia è ora sul 2 a 2, dopo il rigore trasformato dal fenomeno francese all'80' e il raddoppio in mezza rovesciata un minuto più tardi, all'81'. Ora, a dieci minuti dalla fine dei tempi regolamentari, è lui il capocannoniere dei Mondiali con 7 gol, contro i 6 di Messi. E la finale è tornata in perfetto equilibrio.