“Aria conquista Chiavari – Regata dei due Parchi Portofino e Cinque Terre – trofeo Boletto Caravella d’Argento 2023 - YC Chiavari”

Chiavari, 18 maggio 2023. La scorsa domenica 14 maggio l’imbarcazione Aria ha vinto in classe libera l’ambizioso trofeo Boletto Caravella d’argento 2023 - messo in palio dallo YC Chiavari, con il patrocinio del Comune di Chiavari.

L’imbarcazione, gestita dall’Associazione Aria race asd rl e timonata da Preda Roberto (BG) e Azzimonti Giuliano (MI) YC RAPALLO, si è avvalsa di un equipaggio che grazie alla formazione dell’Associazione è sempre “in crescendo”.

Il successo è giunto dopo le altre vittorie:

- Campionato invernale del Tigullio 22-23 -classe libera

- Tigullio ‘s Race svoltasi ad aprile 2023 -classe libera

Un ottimo inizio il cui merito è del lavoro di squadra: timonieri/armatori, equipaggio, main sponsor:

PagineSi! Spa -human digital company., Co.p.ind srl adesive attitude, Tech-engineering excellence to engineering to energy power, pharma and steel general contractor and suppliers nelle figure dei loro Presidenti /AD Sauro Pellerucci , Stefano Preda ,Giorgio de Filippo .

Ora non resta che attendere lo svolgimento delle prossime regate, prima tra tutte la partecipazione alla regata internazionale “151 Miglia - Trofeo Cetilar” (previste oltre 200 imbarcazioni, 2500 persone coinvolti tra regatanti e organizzazione -riprese televisive dalle principali reti internazionali e nazionali).

