Aries Media: la pubblicità e il marketing sono i veri moltiplicatori di denaro!

“Da 0 a 100” in un anno e mezzo: come sviluppare un business di successo investendo in pubblicità, tramite un sistema autofinanziato dal mercato. “Abbiamo tirato su da zero un’ azienda di 30 persone e generato un volume d'affari aggregato superiore a € 1.000.000.”

I giovani imprenditori Alex Cozzolino e Elio Cammarata raccontano la metodologia vincente che permette alle imprese di generare in modo automatico e prevedibile clienti e fatturato.

Milano, 6 maggio 2022. Aries Media è un’ agenzia specializzata nel marketing a risposta diretta nel settore dei servizi e della formazione. “A chi si rivolge a noi facciamo una promessa, con la certezza che non sarà delusa, perchè adottiamo strategie vincenti sperimentate sulla nostra “pelle”: creiamo dei sistemi per cui la pubblicità possa diventare un’ attività profittevole per l’ imprenditore. Non il “male necessario”, visto così da coloro che sostengono di non avere il budget per fare marketing. Cosa succederebbe se sapessero che la pubblicità può diventare un moltiplicatore di denaro?!

Il nostro obiettivo è trasformare i canali di comunicazione online in macchine automatiche di generazione di clienti e fatturato. Nella pratica, aiutiamo gli imprenditori che devono promuovere se stessi e la propria azienda a emergere e avere un ritorno importante, consentendo loro di scalare il proprio business e sviluppare in modo esponenziale il volume d'affari.

Con le nostre strategie, il profitto diventa prevedibile: è un sistema che si autoalimenta. Quando la pubblicità funziona, non c'è più limite al budget di spesa perché “se ogni euro che spendo lo moltiplico, è chiaro che vorrò spendere quanti più soldi possibile!” Il nostro cliente medio, infatti, investe almeno dai 20 ai 50 mila euro al mese in pubblicità online.”

Applichiamo il nostro metodo vincente al business dei nostri clienti!

“La mission di Aries Media è concreta. Ossia, fornire tutti gli strumenti per poter creare campagne di comunicazione performanti e verificabili, con il nostro supporto o in autonomia, testandone l’efficacia in termini di ROI, o ritorno di investimento. L’ obiettivo? L’ aumento dei clienti e l’ incremento delle vendite.

Per farlo, riproponiamo sui nostri clienti modelli e strategie vincenti che abbiamo adottato “in prima persona”. E sappiamo che il nostro metodo funziona perché è proprio mettendolo in pratica, che è stata possibile la crescita esponenziale che abbiamo avuto nel nostro primo anno vero e proprio di agenzia.

All’ inizio eravamo in tre: io (Alex), Elio e Carmine alla parte amministrativa. Quando ci siamo conosciuti con Elio, ci siamo “presi” subito ed abbiamo capito che potevamo fare grandi cose insieme. La nostra prima campagna fu già un successo, nel 2020, generando nel complesso 126.000 euro in soli 4 mesi. Chiesto prestiti a qualcuno? No! La campagna si autoalimentava: in pratica era autofinanziata dal mercato! Siamo partiti con un budget, ma non arrivava certamente a quella cifra.

Vendevamo un corso “Escape The Marketing Jungle”, un corso completo di Marketing Digitale venduto a soli €50 (www.marketingjungle.it), che è servito come biglietto da visita per attrarre a noi quel pubblico interessato al Marketing Online ma scettico sulla validità delle figure presenti sul mercato in quel momento, che proponevano i propri prodotti formativi a migliaia di euro.

Biglietto da visita perché questo prodotto (di Front End) ci è servito soltanto a mostrare il nostro valore ai nostri nuovi clienti potenziali per la nostre proposte di Agenzia e Consulting – che siamo riusciti ad acquisire a centinaia con profitto.

Utilizzando questo metodo, le entrate si generavano ancor prima delle uscite, con un flusso di cassa continuo. La liquidità che avevamo a disposizione ci ha permesso di crescere in maniera rapida, continuando ad investire in competenze, formazione, talenti. E sappiamo tutti quanto la rapidità e la velocità siano vitali per un business.

Il risultato? Abbiamo tirato su da zero un’ azienda di 30 persone e, nel 2021, sviluppato un volume d'affari aggregato superiore a €1.000.000,00.

Quando parliamo di “pubblicità come moltiplicatore di denaro”, intendiamo proprio questo!

Le stesse identiche strategie e modalità le abbiamo sviluppate anche per i nostri clienti. Un volume d'affari complessivo, per coloro che si sono rivolti a noi, di 12 milioni e mezzo di euro. Con Aries Media, le aziende riescono concretamente a fare quel salto di qualità che hanno sempre sognato ma che non sono mai riuscite a mettere in atto da sole.

Che quello di Aries Media sia un metodo sicuro e performante per gli imprenditori che lo implementano lo attesta anche la certificazione ZERO TRUFFE da parte de “Il Salvagente”, una delle più importanti riviste per la tutela al consumatore in Italia.

“Siamo l’unica agenzia di marketing in Italia ad aver ricevuto questa importante certificazione, a testimonianza che le nostre promesse danno risultati che possono davvero essere toccati con mano!”

Partnership e Consulenze: in cosa possiamo aiutarti

“Come lavoriamo? La nostra strategia più attuale si basa su un particolare modello di business, molto simile a quello delle case discografiche.

Noi facciamo marketing nel settore dei servizi e della formazione e in questi campi, non è raro vedere dei formatori capaci, in gamba e competenti, che tuttavia non riescono ad emergere.

Il problema non è il valore, che in alcuni casi potrebbe essere equiparabile o superiore a quello di esperti famosi in tutto il mondo.

Il problema è la comunicazione: queste persone spesso non riescono a far percepire il proprio valore e la propria unicità al mercato.

Magari ci hanno già provato in passato, ma sono rimasti “scottati” essendosi rivolti a professionisti ed agenzie poco competenti. Nel frattempo, concorrenti meno capaci di loro emergono sul mercato perché adottano il metodo vincente.

Ecco, noi siamo la soluzione.

Quello che facciamo è entrare in partnership con queste personalità o aziende, portandoli a sviluppare un intenso volume d'affari e a fare quel salto di qualità sempre sognato ma che non sono mai riusciti a mettere in pratica. Attualmente, abbiamo già 5 partner: 5 aziende, due delle quali anche molto influenti nel settore della formazione in Italia, con le quali sviluppiamo volumi d’ affari da centinaia di migliaia di euro al mese.

In pratica, inglobiamo il nostro team alla loro competenza. Tuttavia, non ci “limitiamo” a diventare il loro reparto marketing, ma sviluppiamo anche tutto il loro modello di business. Due aspetti che vanno assolutamente di pari passo!

Accanto a questa parte di agenzia, poi, abbiamo tutta una Branch di consulenza, con la quale aiutiamo le realtà più piccoline (i solopreneurs) oppure quelle che già hanno il loro reparto marketing, ma vorrebbero alzare il livello delle sue performance, a mettere in campo campagne pubblicitarie che funzionino.

In Aries Media ci sono 5 reparti, tutti fondamentali: copywriting, media buying, grafica e web design, videomaking, vendite. E’ proprio questo sistema integrato che ci permette di fare la differenza.

Quando un cliente si rivolge a noi, non per diventare partner, ma per avere una consulenza e farsi spiegare come ottenere risultati, noi mostriamo le NOSTRE strategie e i NOSTRI traguardi: “Guarda cosa stiamo facendo per questo cliente nostro partner che è nella tua stessa nicchia: sta funzionando!” Forse siamo gli unici in Italia che hanno la possibilità di mostrare ai nostri clienti le realtà su cui noi stessi stiamo operando!”

Un “Dream Team” sempre aggiornato e performante

“Se siamo arrivati fin qui, è perché siamo - e continuiamo a stare - sempre “sul pezzo”. La formazione continua è ciò che ci contraddistingue. Il nostro faro principale è stato Agorà Publishing, una realtà gigante negli Stati Uniti che fattura un miliardo e mezzo all'anno di formazione e infoprodotti. Da loro, abbiamo carpito i principali segreti per le migliori strategie e metodologie di successo.

Ci siamo formati e continuiamo a formarci da grossi nomi USA nel settore del marketing, come Frank Kern e Todd Brown, ed anche consulenti di importanti realtà come Agora Publishing, Golden Hippo e Boardroom Inc. investendo molto. L' anno scorso, ad esempio, abbiamo speso quasi €100.000 soltanto per continuare a formarci e stare a contatto con queste realtà: non solo noi, Alex ed Elio, ma tutta la nostra squadra.

L' obiettivo? Quello di creare un “Dream Team” di marketing, i migliori per professionisti selezionati a disposizione di chi ci sceglie: una squadra performante e formata ai massimi livelli che fa concretamente la differenza. E questo, forse, è il nostro “valore aggiunto” più grande.”

Il segreto di una campagna di successo

“Ma in pratica, che tipologia di marketing facciamo?

La metodologia vincente per far funzionare una campagna sicuramente è quella di comunicare in modo efficace il valore del brand, andando a lavorare sul modo in cui l’ azienda si propone: definendo e differenziando la grande promessa di trasformazione che farà ottenere ai propri clienti e creando un'offerta irresistibile.

Di solito, poi, se una campagna non funziona, è anche la componente “messaggio” che manca. Il modo con cui comunicare l’offerta è fondamentale!

Se ti poni anche tu queste domande: “Come faccio a catturare l'attenzione del mio cliente in un mondo sempre più caotico in cui gli stimoli sono tantissimi? Come faccio a intrattenerlo per farlo restare con me fino a quando gli farò la mia proposta? Come faccio a fargli capire che l'alternativa migliore in confronto a qualsiasi altra disponibile sono proprio io?”… noi abbiamo il segreto per rispondere in modo efficace!

Ma senza mai perdere di vista i numeri! Perché parliamo infatti di marketing scientifico? Perché devi necessariamente conoscere “i numeri” del tuo business: devi sapere quanto vale per te un cliente in media, quanto vale per te un contatto all'interno del tuo database e quanto puoi permetterti di spendere per fare arrivare l’ utente a fare un clic sul tuo sito web… queste sono le metriche fondamentali su cui è necessario lavorare.”

Le migliori strategie per generare clienti e fatturato

E poi c'è la strategia… Ci sono delle strategie che possono portare un ritorno sull'investimento enorme rispetto ad altre. Per esempio, noi usiamo molto la gamification. Quest'anno abbiamo fatto un lancio per un nostro cliente nel settore della formazione, che ha fatturato €950.000 in quattro giorni, forse il nostro successo più grande, ma un trionfo senza uguali anche a livello nazionale, probabilmente.

In quel caso, la possibilità di comprare l’ offerta (un corso on-line su come diventare degli influencer del web) durava solo 4 giorni, ma la lead generation un mese, durante il quale abbiamo adottato diverse strategie: condotto 3 interviste sui loro casi studio, creato quiz, dirette e altre realtà interattive, per poi arrivare alla presentazione del prodotto in ultima istanza.

Abbiamo cioè “indottrinato” interattivamente l’ utente: fatto insieme un percorso di consapevolezza, in cui il cliente è passato dallo stadio dell’ “essere consapevole dell’ esistenza di quella soluzione” fino ad essere reso “consapevole che l'unico modo in cui avrebbe potuto ottenere il risultato sperato era affidarsi proprio a quell’ azienda.” Il risultato? Migliaia di nuovi contatti profilati al giorno, a cui poter proporre offerte di cross selling e up Selling, fidelizzandoli nel tempo.

Come si vede, i problemi di un’ azienda, a livello di marketing, possono essere molti. Un’ offerta poco differenziata o poco appetibile? Una scarsa comunicazione? Strategie pubblicitarie inesistenti? Assets inutilizzati (se vuoi un esempio, pensa a tutti i contatti presenti nel tuo database e ragiona su quanto potrebbero fruttare e invece non lo stanno facendo…)?

Qualunque sia lo scoglio che ti sta impedendo di avere il controllo sull’acquisizione di nuovi contatti e clienti online e sulla prevedibilità nel tuo fatturato, affidandoti a noi, puoi star tranquillo che riuscirai a superarlo, perché creeremo il tuo piano strategico di crescita aziendale, per capire insieme come generare contatti profilati e clienti online e quindi aumentare il tuo profitto. “Zero Truffe” garantito!”

PRENOTA ADESSO LA TUA CONSULENZA GRATUITA

ariesmedia.it