Arisa canta per l'Ucraina, concerto straordinario con Fondazione Rava

Continua l'impegno della Fondazione Francesca Rava Nph Italia Onlus in risposta all'emergenza umanitaria che sta vivendo l'Ucraina in questi giorni drammatici di conflitto. Al suo fianco scende in campo anche una cantante: Arisa. E lo fa con un concerto straordinario in programma lunedì 4 aprile alle 21 al Teatro Lirico di Milano. Le biglietterie sono aperte per chi vorrà trascorrere una serata ascoltando l'artista che, tra l'altro, da tempo supporta la Fondazione Rava nella sua missione di aiutare l'infanzia e l'adolescenza in condizioni di disagio, le donne fragili in Italia, in Haiti e nel mondo.

Il legame di Arisa con la Fondazione va avanti da anni. La cantante è stata volontaria e testimonial per questa realtà, in più momenti difficili. Con i bambini della Casa Nph in Haiti ha registrato il brano 'Voce per Haiti'. E' partita per il Campus solidale nella Casa Nph in Messico ed è andata nelle zone del Centro Italia colpite dal terremoto, dove la Fondazione ha ricostruito 8 scuole. Durante la pandemia, ha donato il brano 'Nucleare' a favore del Progetto Maternità Covid-19.

L'evento del 4 aprile è patrocinato dal Comune di Milano. Con il supporto del brand Aldo Coppola, il ricavato dell'evento sosterrà il lavoro della Fondazione "in questo momento impegnativo che ci vede coinvolti nell'emergenza in Ucraina", spiega la onlus. I biglietti si possono prenotare online (ticketone.it/artist/arisa/) o scrivendo a: arisa@nphitalia.org (telefono 02/54122917).