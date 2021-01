Ariston teatro o studio tv? L'enigma e il nodo delle Faq

Roma, 28 gen. (Adnkronos)

Se una trasmissione televisiva va in onda da un teatro, quel teatro può considerarsi studio televisivo? È una delle domande attorno a cui ruota quella che potrebbe passare alla storia come la 'diatriba dei figuranti'. Mentre i teatri (come i cinema) sono chiusi, la presenza di un pubblico funzionale allo show è ammesso dal Dpcm vigente negli studi televisivi, naturalmente nel rispetto di tutte le norme di prevenzione dei contagi da Covid, come il distanziamento.

Da giorni gira sul web, tra chi si è appassionato al tema sanremese, lo screenshot della Faq sul sito di Palazzo Chigi dedicata all'argomento, dove si legge che "alle trasmissioni televisive non si applica il divieto previsto per gli spettacoli, perché la presenza di pubblico in studio rappresenta soltanto un elemento 'coreografico' o comunque strettamente funzionale alla trasmissione".

Proprio alla luce di queste prescrizioni, la Rai sottolinea da settimane che, al di là della location utilizzata, Sanremo è un programma televisivo seriale e l'Ariston nei giorni del festival è considerato a tutti gli effetti uno studio televisivo. Un luogo, dunque, dove dovrebbe essere concessa la presenza di un pubblico di figuranti funzionale allo show. Come accade anche in altri programmi tv. In tanti sui social, in queste ore, fanno l'esempio del programma 'Amici' di Maria De Filippi, perché anche nel talent show di Canale 5 è presente un pubblico nel rispetto delle norme vigenti. Nel frattempo lo screenshot della Faq oggi rimbalza da un commento all'altro mentre l'hashtag #Sanremo2021 è in vetta alle tendenze di Twitter, trainato dal tweet del ministro Dario Franceschini che ha escluso la presenza di figuranti al Teatro Ariston e dalle reazioni alla dichiarazione del ministro.