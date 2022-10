Armani apre a Londra terzo punto vendita A|X Armani Exchange

Dopo le recenti aperture di Milano, Amsterdam e Berlino, il Gruppo Armani continua a rafforzare la presenza di A|X Armani Exchange in Europa con il terzo punto vendita a Londra. Situato in Regent Street 129, nel cuore del West End, in una delle vie più importanti della città e destinazione per eccellenza del lifestyle e dello shopping internazionale, il negozio si integra perfettamente nell’edificio storico - Westmorland House - risalente al XIX secolo, esempio dell’architettura neoclassica della città.

La facciata d’angolo di grande impatto, mantenuta nel suo aspetto originario, ha l’ingresso sormontato dalla grande finestra con balconata del piano superiore che richiama l’attenzione con le lettere luminose del logo A|X. Lo spazio, che presenta cinque vetrine e altrettanti balconi a loggia definiti da elementi decorativi liberty, ha una superficie di 290 metri quadrati. Distribuito su due livelli, collegati dalla scala elicoidale, presenta al piano terra le collezioni donna di abbigliamento, accessori, occhiali e orologi, e al primo piano le collezioni maschili.

Il negozio ripropone il concept degli spazi di recente apertura ed è stato progettato da Giorgio Armani, in collaborazione con il suo team di architetti, con la consueta attenzione alla massima riduzione dell’impatto ambientale nella scelta di materiali, finiture, illuminazione, e lasciando invariata la struttura interna. Gli elementi in metallo e vetro sono smontabili, riutilizzabili e riciclabili. Il sistema di illuminazione, con tecnologia Led di ultima generazione, è stato studiato per contenere gli sprechi.

Il senso di fluidità e di modernità è ottenuto grazie all’essenzialità del design: pareti a listelli effetto rovere che fungono da sostegno, pavimenti chiari effetto pietra che amplificano lo spazio, il soffitto nero a contrasto. Anche a Londra, il team del negozio è stato selezionato attraverso una ricerca che si è avvalsa di un’attività di affissioni e una campagna social, con lo slogan I need you. Sistemi e tecnologie d’avanguardia rendono unica l’esperienza di shopping: videowall, 'Smart Check Out' e 'Pos in mobility' per dinamizzare i pagamenti. La connessione con la musica è esplorata in un’area destinata alla presentazione di progetti speciali.