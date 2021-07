Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella “è una persona molto affabile. Abbiamo parlato di moda senza parlare di moda, che è molto giusto, anche da parte sua. Ha capito che ce la stiamo mettendo tutta. Non solo io, ma tutta la gente della moda, la gente che lavora nel settore. Vogliamo tornare quello che eravamo”. Lo dice lo stilista Giorgio Armani, lasciando l’Hotel Plaza- Athénée a Parigi, dopo un incontro con il capo dello Stato, in visita ufficiale in Francia.