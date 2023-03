Armani dedica retrospettiva a Guy Bourdin: "Come me non seguiva la corrente"

Ha inaugurato ieri, in occasione della settimana della moda di Milano, la mostra 'Guy Bourdin': Storyteller', un omaggio che Giorgio Armani ha voluto fare all’opera del fotografo francese, negli spazi del suo Armani Silos. La retrospettiva, in calendario fino al 31 agosto prossimo, nasce dall’idea di raccontarne l’intento compositivo e narrativo, al di là della provocazione da sempre associata al lavoro del celebre fotografo. “Questa mostra conferma la mia volontà di fare di Armani/Silos un centro di cultura fotografica contemporanea, includendo ciò che è prossimo al mondo Armani, ma anche ciò che ne è lontano - spiega lo stilista -. A prima vista, Guy Bourdin non è un autore a me vicino: il suo era un linguaggio netto, grafico, forte".

Nell'opera di Bourdin, sottolinea Armani, "quel che si percepisce subito, in superficie, è la provocazione, ma quello che mi colpisce, e che ho voluto mettere in risalto, sono piuttosto la sua libertà creativa, la sua capacità narrativa e il suo grande amore per il cinema. Bourdin non seguiva la corrente e non scendeva a compromessi: un tratto nel quale mi riconosco io stesso, credo non ci sia un altro modo per lasciare un segno nell’immaginario collettivo".

Presentate negli spazi di Armani/Silos sono cento fotografie che Giorgio Armani insieme a The Guy Bourdin Estate ha selezionato tra scatti iconici e immagini meno note. L’uso dei colori saturi - tratto distintivo dello stile di Bourdin - è esplorato attraverso intere sale dedicate a rossi, verdi e rosa, così come la sua abilità nel gioco con la forma decostruita, in particolare con i manichini, e la sua inconfondibile idea di composizione. Ventuno fotografie in bianco e nero mostrano come la capacità espressiva di Bourdin sia immediatamente percepita anche con il più semplice dei contrasti. Una sezione esplora l’amore di Bourdin per il cinema, elemento centrale della sua creatività, e presenta una selezione di fotografie di campagne pubblicitarie che mostrano quelle che sembrano scene del crimine o inseguimenti della polizia, e che riportano alla fascinazione per Alfred Hitchcock e al tema della 'trama misteriosa'.