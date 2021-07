Mario Draghi “mi piace molto. Ho sempre amato il suo atteggiamento bello distaccato, quando serve. E poi dà sicurezza, lo vorrei avere come padre”. Lo dice lo stilista Giorgio Armani, lasciando l’Hotel Plaza-Athénée a Parigi, dopo un incontro con il capo dello Stato Sergio Mattarella, in visita da oggi a martedì in Francia.