Armani porta a Venezia 'One night only'

Andrà in scena a Venezia, in occasione dell’80esima edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, 'One Night Only Venezia', l’evento di Giorgio Armani che celebra il cinema e un omaggio alla città che ne è simbolo. L’evento si terrà il 2 settembre prossimo all’Arsenale e sarà una serata con una festa, preceduta da una sfilata della sua alta moda. Giorgio Armani torna a Venezia confermando il suo legame con il festival cinematografico, che nasce nel 1990, anno della presentazione in anteprima mondiale del celebre film documentario 'Made in Milan' diretto da Martin Scorsese e della grande festa che lo stilista ospitò, in onore del regista, presso Ca’ Leone alla Giudecca.

La serata segna una nuova tappa nella serie delle 'One Night Only' che hanno toccato fino a oggi alcune delle città più importanti del mondo: Londra nel 2006, Tokyo nel 2007, Pechino nel 2012, Roma e New York nel 2013, Parigi nel 2014, e Dubai nel 2021. Con la celebrazione del cinema di Giorgio Armani si rinnova la partnership di Armani beauty in qualità di main sponsor del festival. Per il sesto anno consecutivo, Armani beauty fornirà il servizio ufficiale di make-up agli ospiti. Così come per gli ultimi eventi a Dubai e St. Moritz, One Night Only Venezia 2023 è stato progettato in modo da minimizzare il suo impatto ambientale, in conformità alla norma ISO 20121.

Il Gruppo Armani compenserà tutte le emissioni di gas serra residuali legate all’evento tramite supporto di progetti ambientali nella laguna di Venezia con lo scopo di preservarne l’equilibrio ecologico, per favorire il ripristino dell’ecosistema e della biodiversità associata. Inoltre, il Gruppo ha deciso di supportare con una donazione l’organizzazione no profit 'We are here in Venice' per la ricerca volta a proteggere la laguna e a migliorare la comprensione del valore per la società di questo ambiente unico al mondo.