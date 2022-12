Armi all'Ucraina, Conte attacca il governo: "Guerrafondaio"

"Se il governo vuole continuare a perorare questa linea guerrafondaia non si nasconda, venga in Parlamento a dirlo, venga a metterci la faccia, non davanti al M5S ma davanti agli italiani". Lo ha detto Giuseppe Conte in aula alla Camera sull'invio delle armi in Ucraina. Pronta la replica ministro della Difesa, Guido Crosetto: ''Il governo, in particolare il ministero della Difesa, sta dando esecuzione a cinque decreti presi dal precedente governo il cui principale esponente e partito era quello di Conte".