Arquati presenta i nuovi modelli di tende doppio rullo

Sala Baganza (PR) 3 febbraio 2022. L’arredo casa non può prescindere dalla presenza di alcuni accessori che sono sia funzionali che di stile. Il riferimento è in modo particolare alle tende, chiamate a difendere la privacy di chi vive la casa ma anche a proteggere, dai raggi diretti del sole, tutte le attività di routine che si svolgono all’interno. Arquati, brand leader nel settore delle schermature solari, presenta adesso i nuovi modelli di tende doppio rullo: ESTATE&INVERNO, VEDO&NONVEDO, DiGIORNO&DiNOTTE. Vediamo quali sono le loro principali caratteristiche e quali vantaggi consentono di ottenere installandoli nel proprio appartamento.

La ricerca di Arquati Lab che interpreta il mondo che cambia

Questi innovativi prodotti giungono sul mercato alla fine di un percorso progettuale incentrato sulla comprensione delle mutate esigenze delle famiglie italiane e non solo. Un iter che è stato portato avanti nell’ambito di Arquati Lab, ovvero il programma di sviluppo e ricerca di Arquati srl, realtà che ha fatto della realizzazione di schermature solari il proprio core business ormai da molti anni. Sappiamo bene quanto negli ultimi tempi la situazione emergenziale legata alla pandemia ci abbia imposto di riscoprire gli spazi domestici, offrendoci un’occasione in più per comprenderne il grande valore. Siamo stati costretti a vivere di più le nostre abitazioni, imparando al tempo stesso a valorizzare il tempo trascorso al loro interno e facendo in modo che fosse il più possibile di qualità.

Come rispondere a questa continua ricerca di comfort e nuovi spazi? La risposta arriva proprio da Arquati Lab e dal lavoro di ricerca portato avanti, dal quale sono scaturiti i nuovi modelli di protezioni e chiusure per esterni con doppio rullo. Da oggi arricchiscono la Linea Exclusive di Arquati. Qual è la loro particolarità? I modelli a doppio rullo consentono di proteggere portici, balconi, terrazze e sono perfetti con le pergole. Queste particolari chiusure laterali sono caratterizzate da due teli con movimentazione indipendente, inoltre permettono di modulare il comfort termico e visivo grazie a una vasta gamma di tessuti tecnici.

Sarà interessante sottolineare come sia possibile installare sulle guide laterali delle luci Led dimmerabili, con riferimento a tutti e tre i modelli dell’innovativa linea doppio rullo. In questo modo si potrà sempre godere di una luce altamente personalizzabile e raffinata. Si potrà inoltre accessoriare la tenda con dei riscaldatori elettrici o raffrescatori evaporativi: ciò renderà lo spazio di casa un vero luogo da sogno, perfetto da sfruttare in ogni momento e in qualsiasi stagione. Vediamo adesso nel dettaglio quali benefici e vantaggi offrono questi modelli.

ESTATE&INVERNO, VEDO&NONVEDO e DiGIORNO&DiNOTTE

Le nuove tende a doppio rullo lanciate da Arquati nascono per annullare i confini tra gli spazi indoor e l’area outdoor della casa: in questo modo si potranno vivere momenti di relax en plein air anche quando fuori piove o c’è molto vento. Consentono inoltre di ampliare, in primis a livello visivo, lo spazio vivibile nelle singole abitazioni. Le caratteristiche dei tre modelli, che adesso andiamo ad esaminare, possono essere così sintetizzate: ESTATE&INVERNO sono tende perfette da utilizzare in ogni stagione, VEDO&NONVEDO è il modello che consente di modulare luci e ombre, infine DiGIORNO&DiNOTTE assicurano il massimo della privacy a ogni ora del giorno e un’importante protezione termica.

Con il modello ESTATE&INVERNO potrete abbinare un tessuto isolante come il Cristal, con la trasparenza del vetro per non rinunciare alla gioia dell’outdoor, a un tessuto ombreggiante della vasta gamma Arquati. Vi assicurerete in tal modo la possibilità di vivere quello stesso spazio sia quando piove che quando il sole acceca, in inverno come in estate. In alternativa potreste scegliere il telo zanzariera, così da vivere le vostre serate all’aperto proteggendo voi e la vostra famiglia da ogni tipo di insetto. E’ una tenda adatta a tutte le stagioni, capace di relazionarsi con ogni intemperia: saprà dare un ulteriore valore ai momenti trascorsi in casa propria.

Con il modello VEDO&NONVEDO potrete scegliere come modulare luce e ombre, facendo in modo di godere solo il bello delle giornate assolate, abbinando un tessuto trasparente come il Cristal ad un tessuto microforato della linea Sunair di Arquati. Vi saprà proteggere da sguardi indiscreti e vi ombreggerà senza privarvi del benessere che solo la luce naturale riesce a dare. Potrete anche generare un significativo risparmio energetico, grazie alla schermatura del calore.

Infine, col modello DIGIORNO&DiNOTTE potrete abbinare il tessuto Cristal trasparente con un telo oscurante per garantirvi il massimo della privacy e della riservatezza quando godrete del vostro terrazzo, balcone o giardino in piena luce solare o con l’illuminazione artificiale. E questo anche nel caso in cui viviate in un centro abitato o non isolati dai vostri vicini. Questa è la nuova proposta Arquati per la privacy e la migliore protezione dai raggi UV, capace di garantire un ambiente ideale per il riposo e il relax grazie alla gestione ottimale e personalizzabile della luce e alla protezione termica.

