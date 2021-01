(Milano, 15 gennaio 2021)

Milano, 15 gennaio 2021 - Arredare significa anche "prendersi cura", del proprio gusto estetico e di sé stessi. In che senso? Il significato di questa accezione del termine arredare si riferisce alle caratteristiche del buon arredamento, quello che appaga la vista, che soddisfa e che permette di vivere in armonia totale con i propri spazi. Cioè un arredo di design, letteralmente bello e funzionale.

Un esempio di complementi d'arredo di qualità, interattivi e capaci di rivoluzionare il living è rappresentato da LG Lesmo, un'azienda lombarda dalle radici artigianali ma che si affaccia con entusiasmo sul futuro dell'arredamento d'interni.

I prodotti LG Lesmo esprimono un'idea di arredo moderna ed efficace, riassumibile in due concetti: design salvaspazio e materie prime di qualità. L'azienda infatti è specializzata dagli anni '80 nella produzione di complementi d'arredo trasformabili e interamente personalizzabili: modelli 2 in 1 o addirittura 3 in 1 che occupano poco spazio, ma che si trasformano e trasformano tutta la casa, garantendo una vivibilità degli ambienti a 360°.

In che modo i complementi d'arredo LG Lesmo guadagnano spazio? Per capirlo basta osservare i Tavoli Consolle Allungabili, i prodotti dell'azienda che più di tutti portano all'estremo questa filosofia.

Queste consolle in vero legno disponibili in tanti modelli occupano mediamente uno spazio profondo 50 cm. All'occorrenza però, grazie all'aggiunta di prolunghe esterne possono allungarsi in tavoli da 16 persone, di quasi 4 m di lunghezza. Un mobiletto svuotatasche, quasi un ornamento da parete, che diventa il protagonista di una reunion familiare, ecco cosa significa arredo trasformabile per LG Lesmo.

"Tutti i prodotti LG Lesmo sono realizzati in vero legno e con materiali di alta qualità, seguendo un processo di lavorazione artigianale" (dal sito www.lg-lesmo.it)

Una caratteristica fondamentale dei complementi d'arredo LG Lesmo è la qualità della manodopera e dei materiali. Ogni fase della produzione è eseguita o supervisionata personalmente da un artigiano qualificato, mentre le diverse essenze di vero legno utilizzate per creare i prodotti trasformabili sono selezionate tra le migliori in assoluto.

I Tavoli Estensibili LG Lesmo per esempio hanno gambe e telaio in legno massello di faggio, un legno noto per durezza e resistenza, ma un piano d'appoggio in pioppo e listellare di abete, essenze capaci di contenere la naturale tendenza del legno a "muoversi".

Ad incarnare la massima espressione di qualità e interattività è il Tavolo Trasformabile LG Lesmo, il prototipo più conosciuto tra quelli dell'azienda. Si tratta di un tavolino da salotto in vero legno, che si trasforma in un tavolo da pranzo per 4 persone e si allunga fino ad ospitarne 12. Un complemento d'arredo 3 in 1 che rivoluziona del tutto qualsiasi stanza.

L'offerta dell'azienda non si limita a tavoli e tavolini però. LG Lesmo applica la filosofia del design salvaspazio su misura e personalizzabile anche a tante altre tipologie di complementi d'arredo, come le Sedie Pieghevoli ergonomiche in frassino ed ecopelle o gli appendiabiti a scomparsa FOLD'N'FLIP.

Del resto, perché limitarsi ad un solo complemento d’arredo salvaspazio, quando si può rivoluzionare tutto il living?

Per ulteriori informazioni visita www.lg-lesmo.it