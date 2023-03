Arrestata Rosalia Messina Denaro, sorella del boss

Arrestata dai carabinieri per associazione mafiosa Rosalia Messina Denaro, sorella del boss. Secondo la Dda gestiva la rete di pizzini e forniva il denaro, soprattutto contanti, per la latitanza del fratello. Input per la cattura del boss, un pizzino nascosto in una sedia della casa della donna scoperta dai Ros. Il biglietto conteneva la descrizione dettagliata delle condizioni cliniche del boss.