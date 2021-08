Arrestato a Dubai narcos Mauriello, tra i latitanti più pericolosi

E' stato arrestato a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, lo scorso 14 agosto, il narcotrafficante Raffaele Mauriello, 32 anni, considerato tra i latitanti di massima pericolosità dalla Direzione Centrale della Polizia Criminale. L'arresto è avvenuto nell'ambito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile della Questura di Napoli, con il supporto del Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato.

L'arresto eseguito dalla Polizia di Dubai concretizza gli sforzi di un'intensa attività di cooperazione internazionale Giudiziaria e di Polizia svolta dal ministero di Giustizia, dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, attraverso le Agenzie di Interpol ed Europol.

Nei confronti di Mauriello pendono tre provvedimenti cautelari emessi su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli per omicidio, associazione di tipo mafioso e finalizzata al traffico di stupefacenti. Latitante dal settembre 2018, Raffaele Mauriello è chiamato a rispondere del duplice omicidio di Andrea Castello e Antonio Ruggiero, entrambi avvenuti a Casandrino (Napoli) nel 2014, nonché di quello di Fabio Cafasso, avvenuto nel 2011 nel quartiere Scampia di Napoli, tutti maturati nell'ambito della 'terza faida di Scampia'.

Mauriello è inoltre ritenuto appartenente all'organizzazione criminale di stampo camorristico "Amato-Pagano". Per tale compagine criminale Raffaele Mauriello ha curato l'importazione e la distribuzione di ingenti quantità di cocaina, tant'è che è ritenuto vicino al noto trafficante internazionale Raffaele Imperiale, anche lui arrestato in circostanze analoghe qualche settimana fa dalle autorità emiratine. Il ministero di Giustizia sta perfezionando in questo periodo le intese per completare la procedura di estradizione in tempi brevi.