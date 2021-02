Arrestato capo Ultras Insurrezione, in casa 1 kg hashish e 160 bombe carta

Roma, 2 feb. (Adnkronos)

Rintracciato in una bisca sulla Tiburtina, intorno alle 18 di ieri, aveva in casa un chilo di hashish, cocaina, 3mila euro in contanti e 160 bombe carta. Gino Vassalli, 42enne già noto alla giustizia, responsabile del gruppo Ultras della Roma 'Insurrezione' e cognato del leader romano di Forza Nuova Giuliano Castellino, è stato arrestato ieri sera dai poliziotti del commissariato Appio.

In manette, nella stessa occasione, anche il fratello Marco, 38 anni. Anche lui nel gruppo dello stadio, utilizzava la stessa abitazione in cui sono state trovate bombe carta e droga.

(di Silvia Mancinelli)