Arresto Messina Denaro, plauso istituzioni e mondo politico

Il boss mafioso Matteo Messina Denaro è stato arrestato mentre era in day hospital alla clinica Maddalena di Palermo, dopo una latitanza di 30 anni. Plauso dalle istituzioni e dal mondo politico per la cattura del boss. Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha telefonato questa mattina al ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, e al comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Teo Luzi, per esprimere le sue congratulazioni per l'arresto di Matteo Messina Denaro, realizzato in stretto raccordo con la magistratura.