Arriva 4foodies, la rivoluzione del food delivery!

La startup che è in grado di soddisfare i gusti di tutti i consumatori

TURIN, Italy, 18 ottobre 2022 /PRNewswire/ -- 4foodies è la startup di Torino pronta a rivoluzionare il mondo del food delivery. Attraverso le sue ghost kitchen, ristoranti dedicati alla sola consegna ed asporto, è in grado di offrire quattro menù differenti ricevibili all'interno di uno stesso ordine: pizza, pasta, sushi, pokè. "In questo modo è possibile soddisfare le differenti esigenze dei clienti, che da ora in poi non dovranno più mettersi d'accordo su che cosa mangiare quando ordinano un pasto tramite delivery" afferma Marco Radovic, CEO e Co-Founder. La startup si appoggia ai rider in circolazione attraverso partnership strategiche con i servizi di food delivery già presenti sul territorio. Il Team di 4foodies è composto da giovani talenti ma anche da figure senior come Mirko Landolfo, ex Manager di Ferrero, Denny De Angelis, ex General Manager di Equilibra, Maurizio Campia e Gianluca Manitto, rispettivamente fondatori di Pharmercure ed Epicura, che da mesi lavorano insieme per assicurare il successo del progetto. La fine del mese di Ottobre coinciderà con la conclusione del primo round della raccolta fondi. "Al momento siamo nella fase di raccolta fondi: tutto si svolge su Hensoo, portale di crowdfunding dedicato alle startup innovative come la nostra", racconta Marco. A seguire, nel giro di un mese, aprirà a Torino il primo ristorante che, sarà il punto di partenza per una rapida espansione a Bologna, Parma, Firenze e Verona. Tra i principali competitors troviamo Helbiz Kitchen e Delivery Valley. Fino ad ora la startup è stata capace di attirare a sé l'attenzione di importanti investitori, i quali stanno sostenendo attivamente il progetto tramite fondi e risorse, come il Dr. Paolo Ludovici. Il mercato del food delivery, secondo le previsioni, è destinato a crescere del 38% nei prossimi 4 anni. Questi dati sono confermati dai grossi flussi di investimento rintracciabili nelle maggiori ghost kitchens internazionali come Karma Kitchen e Cloud Kitchens, le quali hanno chiuso rispettivamente round di investimento da 250 e 400 milioni di euro. All'interno di questo contesto, 4foodies si inserisce come servizio in grado di garantire l'attenzione nei confronti della qualità dei prodotti e della sostenibilità dei processi. D'ora in avanti i clienti, in particolare modo nelle situazioni conviviali, potranno finalmente ordinare ciò che più desiderano senza dover scendere a compromessi: un servizio che sa mettere tutti d'accordo.

4foodies, that's it.

