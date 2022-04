Arriva a Milano da domani al 24 aprile “Gli Ultimi Re del Porno!”

Lo spettacolo che ha scandalizzato ed entusiasmato il Regno Unito per la prima volta in Italia.

Milano, 19/04/2022 - Dopo il grande successo ottenuto a Londra al debutto e a Edimburgo durante il Festival teatrale, “Gli Ultimi Re del Porno!” arriva in Italia per cinque date milanesi, da domani, mercoledì 20 aprile, al 24 aprile al Teatro Spazio Tertulliano.

Poi, lo spettacolo tornerà nel Regno Unito, dove è amatissimo, ma è pronto a scandalizzare (e ad entusiasmare) molte piazze italiane nella prossima tournèe.

La sinossi è semplicissima e parte da una domanda: cosa saresti disposto a fare per diventare una leggenda?

Randy Fierce, leggenda del porno, recita il suo ultimo film da record: una maratona sessuale con 100 donne per 24 ore. L'atmosfera si sposta in breve tempo da divertente e rilassata ad una situazione elettrizzante ricca di ansie e paure, in cui emergono interessi nascosti. È un dramma esplicito su sesso, amore, famiglia, suicidio e molto altro.

Lo spettacolo ha debuttato a Londra il 29-30-31 luglio del 2019 all’Etcetera Theatre durante il Camden Fringe.

È stato poi in scena dal 2 al 17 agosto dello stesso anno all’Ivy Theatre presso i Greenside Studios a Edinburgo durante l’ED Fringe.

Dopo queste prime cinque date italiane la produzione tornerà nel Regno Unito per delle repliche il 2-3-4-5 giugno a Brighton e in autunno a Colchester.

Durante la sua prima parentesi anglosassone lo spettacolo ha avuto un discreto successo di pubblico e diviso in due la critica, che si è espressa sullo spettacolo nei più svariati modi:

“Sick and twisted” – “Malato e perverso” – Mumble Theatre

“A Dark look at the seedy underside of an exploitative industry” – “Uno sguardo oscuro al lato squallido di un'industria sfruttatrice” – Voice Magazine

“An undeniable frisson of eroticism” – “Un innegabile brivido di erotismo” - Marbles Mag

“This unlikely comedy is very funny” – “Questa insolita commedia è molto divertente” – Uk Theatre Network

“A shallow tale of exploitation and abuse” Una storia superficiale di sfruttamento e abuso – Theatre Bubble

“Probably a cult waiting to happen” – “Probabilmente un cult in attesa di diventarlo” – The Scotsman

In scena

Location: Teatro Spazio Tertulliano, via Tertulliano 68, 20137 Milano

Date e orari: 20-21-22-23 aprile ore 20.45; 24 aprile ore 16.45

Tickets: A partire da 10 euro sul sito: - https://app.nowr.in/events/1531854 o al teatro