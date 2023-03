Arriva dall’America il futuro della medicina rigenerativa

In un articolo recentemente comparso sulle colonne della rivista di settore “Advanced Materials”, gli scienziati della Rice University, negli Stati Uniti, affermano di aver sviluppato una soluzione rivoluzionaria per il futuro della medicina rigenerativa. Grazie a una sofisticata tecnologia che impiega un inchiostro peptidico auto-assemblante, gli esperti sono riusciti a stampare in 3D strutture ben definite, che potrebbero, forse, essere utilizzate un giorno per creare dal nulla organi pronti a essere trapiantati.