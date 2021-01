Arriva Geco, prima fiera virtuale Green Tourism, Mobility & Energy

Roma, 26 gen. (Adnkronos)

Energia, turismo e mobilità sostenibili, interagendo con avatar 3D, in un’esperienza immersiva e super tech alla scoperta delle ultime tendenze green. Tutto questo è Geco - Green Tourism, Mobility & Energy Expo, la prima fiera virtuale sulla sostenibilità che parte giovedì prossimo 28 gennaio. La prima edizione di Geco fino al 30 gennaio raccoglierà e metterà a confronto sulla piattaforma 3D www.gecoexpo.com alcune delle voci green più autorevoli del panorama istituzionale italiano, storie d’impresa e best practice innovative a livello internazionale. Oltre a offrire, in un momento di grande criticità per le imprese, "una preziosa occasione" di incontro con le aziende protagoniste della rivoluzione sostenibile che parteciperanno in qualità di espositori o buyer.

Energie rinnovabili, green tech, innovazione e smart mobility, nuovi modelli di sviluppo per il turismo esperienziale e il business travel: queste le aree tematiche sulle quali si concentrerà la tre giorni online, il cui ingresso è aperto al pubblico e gratuito, basta registrarsi sul sito della fiera https://www.gecoexpo.com/visitatori-e-buyer. L’iniziativa è organizzata dall’agenzia Smart Eventi sotto il patrocinio del Comune di Milano e di Enit - Agenzia nazionale italiana del turismo, con l’adesione della Regione Veneto, il contributo di Mazda, e la partnership, tra gli altri, del Fai, di Legambiente, Kyoto Club e l'Osservatorio Nazionale Sharing Mobility.

L'evento, grazie alla collaborazione con la piattaforma per eventi virtuali Hypersmarter, ha saputo così "trasformare l’ostacolo delle restrizioni dovute al Covid nell’opportunità per reinterpretare l’esperienza fieristica in una logica virtuale e sicura, realizzando una fiera ad emissioni zero, coerentemente con il tema centrale dell’evento" sottolineano i promotori. "L’obiettivo che ci siamo dati - spiega Daniele Capogna, executive manager e cofounder Smart Eventi- era consentire ad aziende ed enti di continuare a promuovere relazioni di business con una modalità di incontro innovativa. La gamification trasforma l’esperienza della fiera in un viaggio appassionante e divertente, cambiando il modo di concepire gli eventi di settore. Vogliamo convertire questa crisi in un’opportunità".