Arriva il fanta-baseball basato su NFT

Sarà rilasciato questa estate il primo gioco free-to-play basato su NFT della Major League Baseball, la più antica lega di baseball americana. Lo prevede l'accordo tra Sorare, la piattaforma leader nel fantacalcio con gli NFT, la MLB e la società MLB Players, che gestisce i diritti della lega. Scopo del fanta-baseball MLB di Sorare sarà creare la squadra di NFT che meglio rappresenti i giocatori della Major League per connettersi ancora di più con gli atleti, i club e la lega durante i live delle partite di baseball: un'esperienza in cui i fan possono gestire i loro giocatori preferiti, affinare una passione e vincere ricompense settimanali, collegando eventi concreti agli NFT. A livello globale la piattaforma Sorare conta una comunità di 1,7 milioni di utenti registrati in 184 paesi del mondo, con una crescita negli ultimi 12 mesi del 32 per cento in termini di utenti attivi.