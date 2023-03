Una mela al giorno toglie il medico di torno. Ma anche un laboratorio di analisi integrato nel gabinetto. L’idea è di un’impresa francese, Withings, che al Consumer Electronics Show di Las Vegas ha presentato un prototipo di “toilette intelligente”. Un dispositivo installato all’interno del W.C. dovrebbe essere in grado di raccogliere urina per le analisi, misurare il livello di chetoni, grassi, nutrienti e vitamina C, e fornire alcuni consigli al consumatore: dalla dieta allo stile di vita.