Arriva il maggiordomo in azienda per benessere dipendenti

Alfa Sistemi, l'azienda tecnologica di Udine, pensa al benessere dei suoi dipendenti. Lo fa con un piano di welfare molto articolato. 'Well being' è il primo tassello. Ovvero: stare bene. Un invito rivolto a tutti coloro che operano per l'azienda. A partire dal benessere fisico. Quindi: un programma di allenamento che prevede, uno stile nutrizionale adatto e la meditazione. I lavoratori sono guidati attraverso programmi di nutrizione ad hoc, oltre che di allenamento fisico, e meditativo. A fine anno, Alfa Sistemi metterà a disposizione una palestra, aperta e accessibile gratuitamente per i lavoratori. Un nuovo traguardo per il benessere degli addetti. Già da tempo, la società offre una mensa aziendale, accessibile in modo gratuito, dai lavoratori, ed in via esclusiva a loro. Si tratta di un vero e proprio 'ristorante' self service, situato non lontano dalla sede aziendale di viale Palmanova (Udine).

'Work life balance' prevede un nuovo modo di concepire il lavoro da casa ed in ufficio. In una nuova modalità ibrida: in parte svolto da casa, ed anche in ufficio. Per i lavoratori in modalità smart working sono previsti, da parte dell'azienda, due forme di 'collaborazione' per venire incontro alle nuove esigenze. Ovvero: sedie da ufficio offerte in comodato gratuito, per l'utilizzo in ambiente domestico. Ergonomiche ed adeguate per la salute e la postura.

Inoltre, è previsto un contributo economico per dotarsi di connettività adeguata al lavoro da casa. Nell'ambito di questo segmento per il benessere c'è il servizio di maggiordomo. Una persona che si occuperà delle piccole commissioni al posto dei dipendenti, come il ricevimento di pacchi, presso l'azienda. Sarà a disposizione anche un medico, disponibile periodicamente per ogni necessità. Infine, i 'Flexible benefit', tramite l’utilizzo di una apposita piattaforma saranno messe a disposizione disponibilità economiche, in relazione, anche, a situazioni di oggettiva difficoltà o necessità. Un nuovo approccio olistico quello che adotta Alfa Sistemi per i suoi dipendenti (110).

"Pensiamo sia necessario - spiega Ferruccio Meroi, presidente di Alfa Sistemi - che ogni lavoratore, a cui corrisponde una persona, possa sentirsi bene nel contesto lavorativo è determinante anche per una migliore produttività. Il concetto proprio legato all'ambiente di lavoro è mutato. L'ufficio non è più solo dove si opera per l'azienda per cui si presta servizio, ma è un luogo dove serve sentirsi a proprio agio, e dare il meglio di sé. I nostri dipendenti saranno inoltre chiamati a darci suggerimenti e consigli rispetto a come migliorare ancora i nostri servizi".

Alfa Sistemi punta anche alla sostenibilità, diventando 'plastic free'. Le bottiglie d'acqua di plastica sono state sostituite dalle borracce brandizzate.

La soddisfazione dei collaboratori incide profondamente sul clima organizzativo, ma non solo, è stato dimostrato infatti come abbia un forte impatto anche sulla produttività. Anche la motivazione è molto legata all'atmosfera che circonda l’azienda, e quindi al clima e al benessere, è la motivazione dei dipendenti, quella spinta che ci porta a muoverci e ad agire. Più il significato e il senso di quelle azioni è condiviso, maggiore sarà la motivazione. Il clima aziendale influenza inoltre fortemente la capacità di concentrazione, a sua volta strettamente connessa alla motivazione: quando amiamo ciò che facciamo, infatti, riusciamo a concentrarci praticamente senza sforzo, perché il desiderio è capace di mantenere naturalmente alto il focus.