Arriva il marketplace NFT di Canon

Per il settore fintech, il 2023 potrebbe essere l’anno del rilancio, grazie a nuove collaborazioni di prestigio. Stavolta è il turno di Canon, colosso giapponese famoso in tutto il mondo per le sue macchine fotografiche. L’azienda si prepara infatti allo sbarco nel Web3 con un nuovo marketplace NFT: Cadabra. Attraverso la piattaforma, i clienti potranno acquistare e vendere fotografie tokenizzate. Lo ha annunciato in un comunicato stampa la divisione americana del gruppo, senza precisare però la data di inaugurazione del servizio.