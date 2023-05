Arriva il vaccino anti-RSV

Ogni anno il virus respiratorio sinciziale, RSV, è responsabile di 60mila ricoveri e di una cifra compresa tra 6 e 10mila morti negli Stati Uniti. Ma ora è in arrivo Arexvy, il vaccino prodotto da GSK, una delle più importanti multinazionali del settore farmaceutico. Ad approvarlo, la Food and Drug Administration, l’autorità americana competente in materia, convinta dagli ottimi risultati ottenuti dal preparato, che, con riferimento alla prevenzione dell’infezione, si è rivelato efficace nell’83% dei casi.