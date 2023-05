Arriva in libreria “Il cervello milionario”, il nuovo e attesissimo libro di Dario Silvestri

Milano, 23/05/2023. Ti sei mai chiesto se dentro di te esistessero delle risorse interiori in grado di sbloccare un potenziale sopito? Delle capacità che, una volta risvegliate, potessero farti ottenere di più dalla vita. Secondo Dario Silvestri, formatore e Mental Coach di grande rilievo nel panorama della crescita personale, la risposta è sì. Queste risorse sono presenti in ognuno di noi, ma non tutti sanno come sbloccarle, né tanto meno sfruttarle. Per colmare questa lacuna, Silvestri ha da poco pubblicato il suo secondo libro, intitolato Il cervello milionario, che si basa proprio su questo assunto: in ognuno di noi esiste un potenziale dormiente, una parte del nostro cervello che, se allenata e stimolata nel modo giusto, è in grado di farci costruire e ottenere una vita piena ed appagante, fatta di ricchezza e abbondanza.

Non ci credete? Uscito il 5 maggio per la casa editrice Hoepli, Il cervello milionario ha già fatto registrare numeri di vendita esplosivi. Erano quattro anni che Dario Silvestri non pubblicava un nuovo lavoro e quello precedente, Il potere del cambiamento, in pochissimo tempo era arrivato a essere un bestseller. Considerando i numeri, Il cervello milionario non sarà da meno.

L’autore non ha bisogno di presentazioni: chi ama il mondo della crescita personale, conosce molto bene Dario Silvestri, Mental Coach e formatore esperto del miglioramento della performance, ma anche imprenditore seriale. Silvestri si è affermato negli anni grazie agli importanti risultati ottenuti con sportivi e imprenditori di mezza Europa. Guidandoli nel raggiungimento dell’eccellenza nei loro rispettivi campi di appartenenza, li ha aiutati a lasciare il segno. È il caso di Giorgio Chiellini, sportivo di primo piano che tutti conosciamo, che tra le tante cose ha anche firmato la prefazione nel libro Il potere del cambiamento.

Il cervello milionario: il libro capace di sbloccare il tuo potenziale.

Il nuovo lavoro di Dario Silvestri, Il cervello milionario, si presenta come un vero e proprio manuale ricco di indicazioni pratiche e concrete. Il percorso è segnato da passaggi ben precisi che danno modo al lettore di iniziare sin da subito un viaggio interiore verso la trasformazione di sé: si parte da alcuni step da seguire per una vera e propria presa di coscienza, attenta e misurata, della propria condizione di partenza, passando in seguito a ribaltare la propria mentalità e il proprio modo di operare per finire, infine, a definire quella che è la chiave per attivare il proprio cervello milionario.

L’autore prende metaforicamente per mano chi legge e lo accompagna lungo il percorso che conduce al successo. Facile? “Assolutamente no”, assicura Silvestri, divertito. Ma evidentemente quando si ha dalla propria parte un Mental coach di questa portata, tutto si semplifica. Un percorso così strutturato può spalancare le porte a tutti. E chi è che non vorrebbe avere accesso, nella propria vita, a ricchezza e abbondanza?

Il libro, seppur denso di informazioni e indicazioni pratiche, è scritto con linguaggio chiaro e uno stile discorsivo e affabile. Non è un testo elitario, appannaggio di pochi, anzi: pare risulti particolarmente gradito anche ai giovanissimi. Nelle 220 pagine che lo compongono, non manca proprio nulla.

Non perdere l’occasione: incontra l’autore dal vivo

Quando si tratta di Dario Silvestri, le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

L’autore ha infatti organizzato una serie di appuntamenti in giro per le maggiori città italiane dove è possibile incontrarlo. Sono i cosiddetti meet- up, occasioni d’oro per gli appassionati, che potranno ascoltare la presentazione de Il cervello milionario dal vivo e cogliere l’occasione di incontrare di persona Dario Silvestri e tantissimi altri appassionati di crescita personale. Insomma, preziosi momenti di crescita che vanno ben al di là delle pagine da leggere e che è importante non farsi sfuggire.

Il cervello milionario è disponibile in tutte le principali librerie italiane e su Amazon. Con l’acquisto del volume, si riceve in omaggio il pass per partecipare gratuitamente ai meet-up. È possibile registrarsi direttamente sul sito www.dariosilvestri.com nell’area dedicata alla formazione.

Per mantenersi aggiornati sulle attività di Dario Silvestri, puoi seguire il suo account Instagram, dove conta già migliaia di follower e ascoltare gratuitamente il suo Podcast su Spotify e iTunes.

Link: www.dariosilvestri.com