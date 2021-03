Arriva Isendu: la nuova piattaforma per la gestione degli e-commerce a 360°

(Milano 23 marzo 2021)

Milano, 23 Marzo 2021. L’e-commerce rappresenta ormai il futuro e ne abbiamo avuto un assaggio già nell’ultimo anno. Le vendite online hanno infatti registrato un incremento significativo e sono destinate a crescere sempre di più. Proprio in quest’ottica è nata Isendu: la nuova piattaforma italiana sviluppata appositamente per rispondere alle esigenze di chi ha un e-commerce da gestire. Un tool unico, semplice ed intuitivo, che consente di organizzare tutte le fasi di vendita e di spedizione in modo efficiente e senza inutili perdite di tempo. Isendu.com però non è una semplice applicazione: va oltre alla mera dotazione tecnologica perché integra anche una community ed un servizio di assistenza di alto livello. Potremmo definirla una piattaforma human-centered, che permette alle aziende di sviluppare un business online orientato al futuro. Una soluzione all-in-one che non esisteva ma della quale si iniziava ad avvertire la necessità.

Isendu: la risposta per un e-commerce che guarda al futuro

Isendu, che si legge “I send you” è una piattaforma di ultima generazione e rappresenta la risposta a tutti coloro che si trovano a gestire un e-commerce e sono dunque consapevoli di quanto sia complesso mettere in comunicazione il canale di vendita online con i servizi di spedizioni. Grazie a questo strumento è finalmente possibile automatizzare l’intero processo, interfacciandosi con una piattaforma unica mediante la quale si riesce a gestire ogni aspetto.

Isendu infatti connette i marketplace come Amazon, Etsy, eBay e le piattaforme e-commerce come WooCommerce, Magento e Shopify con tutti i principali corrieri nazionali ed internazionali, consentendo di spedire con un click ma non solo. Grazie a questa applicazione è possibile anche verificare le tempistiche di consegna, generare etichette di spedizione, verificare in ogni momento il tracking. Isendu, insomma, consente di avere sempre tutto sotto controllo senza dover entrare in piattaforme differenti e perdere tempo in modo inutile.

Automatizzare le spedizioni e gestire il flusso di ordini

Grazie a Isendu è finalmente possibile automatizzare le spedizioni, gestendo il flusso di ordini in entrata con maggior efficienza. Con un semplice click infatti si può scegliere il corriere con le tariffe più vantaggiose e prenotare il ritiro, facendo pervenire il pacco in tempi record al cliente. Questo è un dettaglio da non sottovalutare, in quanto al giorno d’oggi il successo di un e-commerce dipende anche e soprattutto dalla velocità e dall’efficienza del servizio di spedizioni. Si può dire finalmente addio al rischio di errori, perché con un sistema automatizzato come questo è praticamente impossibile sbagliare!

Isendu: una community che fa crescere il tuo business

Isendu è dunque una piattaforma completa che permette di gestire a 360° ordini e spedizioni, ma non solo. È anche una community, in cui trovare numerosi consigli ed idee per sviluppare il business online e dare vita ad una strategia di vendita efficace. Dal packaging alla promozione del prodotto, dall’assistenza post-vendita alla business intelligence, i partner di Isendu offrono consulenza personalizzata per far decollare l’e-commerce e sviluppare strategie di successo. Molto più di un software dunque: Isendu è un vero alleato, che guarda al futuro e ti fornisce tutti gli strumenti per affrontare le nuove sfide di domani.

Sito web: https://isendu.com/

