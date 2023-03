In un articolo recentemente comparso sulle colonne della prestigiosa rivista di settore “Science Translational Medicine”, un gruppo di ricercatori afferma di aver individuato una nuova terapia contro l’endometriosi, una malattia ginecologica che colpisce una percentuale che si aggira tra il 10 e il 20% delle donne in etá fertile. Il trattamento, nome in codice AMY109, si basa su un gruppo di anticorpi selezionati dopo aver esaminato i 250 geni coinvolti in fenomeni di irritazione dei tessuti.