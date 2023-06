Arriva la Toyota Yaris Hybrid 130, più sportiva ma sempre 'sostenibile'

Più cavalli, più scatto e divertimento, ma sempre declinati all'insegna della massima sostenibilità. E' lo 'spirito' della nuova versione della Toyota Yaris, l'Hybrid 130 che affiancherà la versione '115' per automobilisti alla ricerca di una accelerazione più brillante e un'esperienza di guida più coinvolgente. L'arrivo della versione - che sarà disponibile dal primo trimestre 2024 - si inserirà in una serie di novità destinate a rafforzare ulteriormente la gamma Yaris verosimilmente consolidando la sua posizione ai vertici della categoria nel competitivo segmento B.

Grazie all'evoluzione della quinta generazione della tecnologia Full Hybrid-Electric Toyota (con un moto-generatore elettrico più potente e modifiche al software e ai componenti della Power Control Unit), l'Hybrid 130 - disponibile negli allestimenti Premiere Edition e Gr Sport - vedrà un incremento della potenza totale pari al 12%, da 116 a 130 CV con un aumento significativo della coppia, visto che il valore massimo aumenta del 30% su tutto il range di funzionamento del motore, da 141 Nm a 185 Nm.

Il risultato è un'accelerazione notevolmente più brillante, con mezzo secondo in meno nello 0-100 km / h (9,2 secondi) e una sensibile riduzione nella ripresa da 80 a 120 km/h (7,5 secondi). Il tutto - sottolinea la casa giapponese - con livelli di emissioni molto ridotti, visto che la Yaris mantiene il suo status di best-in-class con un range compreso tra i 96 e i 116 g rammi di CO2 per km.

Con la Nuova Yaris, erede di una storia di successo con oltre 10 milioni di unità vendute, verranno poi introdotte caratteristiche di connessione e di sicurezza aggiuntive e migliorate, sintetizzate dalla definizione Toyota T-Mate: si parte da un modulo di comunicazione dati che consente aggiornamenti software over-the-air mentre una nuova telecamera e un nuovo radar in grado rilevare oggetti ancora più distanti consentendo un incremento significativo nella capacità del sistema di rilevare potenziali incidenti. Fa il suo debutto poi l’Acceleration Suppression , un sistema che interviene per mitigare accelerazioni improvvise in caso di rischio di collisione con un veicolo che precede. Altra novità il Proactive Driving Assist che aiuta a evitare i rischi di incidenti durante la guida a bassa velocità. Il nuovo Emergency Driving Stop System poi è in grado di supportare il conducente in caso di malore quanto il Lane Trace Assist è attivo. Se il sistema rileva che il conducente non ha effettuato alcuna azione alla guida – sterzata, frenata, accelerazione – per un certo periodo di tempo, suonerà un avvertimento. In caso di mancata reazione da parte del conducente, il sistema porterà l'auto ad arrestarsi, attiverà le luci di emergenza e sbloccherà le porte.

Toyota T-Mate fornisce protezione anche quando l'auto è ferma, con il Safe Exit Assist, un sistema opzionale di allarme visivo e sonoro che aiuta ad evitare l’apertura delle portiere se, dalla parte posteriore della vettura, sopraggiungono veicoli o ciclisti. E il Rear Seat Reminder System (RSRS) avviserà il conducente tramite notifiche visive ed acustiche qualora dovesse aver lasciato un bambino o un animale domestico sul sedile posteriore. Per rendere più sicuri i sorpassi, sono state aggiunte nuove funzionalità all'Adaptive Cruise Control: l’Overtake Prevention Support impedisce sorpassi involontari sul lato sbagliato di un veicolo (ad.es. sorpassi a destra); e il Preliminary Deceleration/Turn Signal Linked Control aiuta il conducente a ricongiungersi in sicurezza alla corsia di traffico a una velocità e a una distanza adeguate dagli altri veicoli.

Con la Nuova Yaris Toyota punta infine a una digital user experience completamente rinnovata con un digital cockpit completamente personalizzabile e un sistema multimediale più veloce e potente con nuove funzionalità. I display – 7 o 12,3 pollici per il cruscotto digitale, 9 o 10,5 pollici per lo schermo del sistema multimediale, a seconda dell’allestimento – sono ai vertici della categoria in termini di dimensioni. Il sistema migliora ulteriormente l’efficacia dei comandi vocali grazie all’assistente "Hey Toyota", in grado di rispondere a richieste in forma colloquiale. La “digital transformation” include poi, per la prima volta su una Toyota, la disponibilità di una smart digital key che, collegata all'app MyT, consente a un massimo di cinque utenti di accedere al veicolo utilizzando il proprio smartphone.