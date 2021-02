Arriva l'aereo elettrico, ecosostenibile e silenzioso

Roma, 4 feb. - (Adnkronos)()

Un piccolo aereo ecosostenibile per rotte di medio raggio, elettrico e silenzioso. Presso la startup austriaca Volare GmbH, per la prima volta al mondo, vengono sviluppati aerei alimentati elettricamente con il marchio Apeleon. Il velivolo è progettato per combinare i vantaggi di un aereo con quelli di un elicottero: i sistemi di propulsione elettrica e le moderne soluzioni di accumulo di energia come batterie o celle a combustibile permettono infatti di effettuare questo tipo di spostamenti in modo ecologico. L’Università Tecnologica di Vienna ha esaminato l'acustica dei motori ed è riuscita a ridurre il livello di rumore degli aerei. Anche i motori alimentati elettricamente, infatti, generano forti correnti d'aria, che a loro volta causano turbolenze e vibrazioni meccaniche e rappresentano quindi la principale causa di rumore negli aerei.

"Volare ci ha messo a disposizione un prototipo di motore elettrico, che abbiamo potuto esaminare nel nostro laboratorio di acustica appositamente attrezzato - spiega Stefan Schoder, esperto di aeroacustica dell'Istituto di Meccanica e Meccatronica dell'Università di Tecnologia di Vienna - Una serie di diversi microfoni ci ha permesso di determinare quali parti del motore fossero maggiormente responsabili della generazione del rumore. Le risonanze acustiche si verificano a determinate gamme di velocità e viene emessa molta energia acustica".

Stefan Schoder e il suo team hanno lavorato insieme a Volare su un sistema che facilitasse l'assorbimento acustico, sistema che è stato infine installato nel motore. Grazie a questa collaborazione il rumore provocato dal motore elettrico è già stato ridotto sensibilmente, ma sono in programma nuovi passaggi di ottimizzazione per ulteriori riduzioni di rumore.