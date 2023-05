Arriva l’algoritmo che riconosce il raffreddore

Niente visita medica: per la diagnosi del raffreddore basta parlare a un computer. È la scoperta di un team di ricerca del Sardar Vallabhbhai National Institute of Technology (SVNIT), in India, che ha messo a punto un algoritmo in grado di distinguere la voce di un paziente sano da quella di uno raffreddato. Il dispositivo, che per la diagnosi ha bisogno di una o due parole, non è solo rapido, ma anche piuttosto accurato, con risultati che sfiorano il 70% di precisione. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista di settore “Biomedical Signal Processing and Control”.