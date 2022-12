Arriva l'NFT che "salva" le prenotazione in albergo

Rendere rivendibili le prenotazioni alberghiere non modificabili. Questo è l’obiettivo di una nuova startup italiana, Takyon, utilizzando la tecnologia blockchain. La piattaforma Takyon Travel Exchange, infatti, permette di rivendere notti in hotel anche se la prenotazione non è modificabile o rimborsabile. Takyon è in grado di trasformare le prenotazioni in beni digitali, quindi in Nft, facilmente scambiabili. Questo processo avviene in modo automatico se il cliente sceglie l’opzione Tariffa rivendibile al momento dell’acquisto, senza che debba avere competenze tecniche particolari.