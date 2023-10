Arriva Pupet Couture, gli accessori per cani, gatti e... umani

Presentato a Milano nella splendida cornice di Palazzo Parigi il nuovo brand di accessori per cani, gatti e umani Pupet Couture nato dalla passione e dal legame di tre donne: Licia Angeli, Franca Mentana e Antonella Ramoscello. All’evento di lancio, coinciso con i festeggiamenti dei quarant’anni di Licia Angeli, non sono mancati tanti volti noti dello spettacolo e dell’imprenditoria. Tra questi le showgirl Alessia Ventura con Gabriele Schembari, Costanza Caracciolo e Bobo Vieri, Juliana Moreira ed Edoardo Stoppa, i conduttori televisivi Gerry Scotti con Gabriella Perino, Adriana Volpe con la sua barboncina Grace, Cristina De Pin, il dirigente sportivo Adriano Galliani con Helga Costa, la stilista Sara Testa de Le Twins con Giorgio Restelli, la giornalista Mariella Milani, la pr Ezia Modafferi Baronio, l’ex tennista Mara Santangelo, Cecilia Capriotti e Fabiola Sciabbarrasi, il manager Alex Pacifico e, soprattutto, tanti amici corsi da ogni angolo d’Italia per la doppia super festa.