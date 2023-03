Arriva 'Sintesi', sessione di allenamento in 30 minuti con una sola macchina

Tecnologia di Akuis portata in Italia da Fit And Go: in due metri quadri permette di eseguire più di 300 esercizi differenti nella metà del tempo solitamente impiegato. Il dg Campagnano: "Obiettivo è portare l’innovazione nel mondo del fitness"

Trecento tipologie di esercizi con un’unica macchina per concentrare in soli 30 minuti una sessione di allenamento che richiederebbe oltre un’ora. E' questa la promessa di Sintesi, una nuova tecnologia che dalla clinica, dove viene utilizzata nella riabilitazione, sbarca nelle palestre. L’obiettivo è quello di ottenere il massimo risultato nel minor tempo possibile, passando da un allenamento classico a uno funzionale in base alle esigenze individuali. La prima in Italia a introdurre questa nuova tecnologia è Fit And Go, azienda di fast fitness. Questa volta la scelta è ricaduta su Sintesi, una tecnologia sviluppata da Akuis. La sua efficacia nella riabilitazione pazienti con lesioni al midollo spinale è stata dimostrata in uno studio pubblicato sulla rivista 'Technology and Disability'.

Alla luce delle sempre più numerose evidenze secondo le quali l'esercizio breve ma intenso è più efficace di uno più lungo ma moderato, Sintesi è dunque diventata la prima digital gym all in one: una sola macchina digitale in grado di assecondare i movimenti naturali del corpo umano a ogni tipologia di esercizio in soli due metri quadri. Composta da due moduli tubolari a parete che si possono posizionare anche orizzontalmente con la pedana, permette di sfruttare al massimo lo spazio per eseguire più di 300 tipologie di esercizi differenti, che altrimenti richiederebbero almeno una decina di attrezzi da palestra. La tecnologia di Sintesi è infatti in grado di riprodurre l’efficacia di molteplici attrezzature classiche, come pesi liberi, elastici e vogatori, e può simulare anche macchine vibranti, isocinetiche e perfino i carichi imprevedibili di molti sport. Inoltre, grazie a una app, il personal trainer può monitorare l'esecuzione del movimento in tempo reale in ogni fase di allenamento.

"Fit And Go ha sempre avuto l’obiettivo di portare l’innovazione nel mondo del fitness - sottolinea Marco Campagnano, fondatore e direttore generale di Fit And Go - e la partnership con Akuis ci permette di introdurre nei nostri centri un nuovo strumento di alta tecnologia, del tutto inedito in Italia, che dopo i numerosi cambiamenti portati da Fit And Go nel fast fitness, rappresenta un nuovo tassello rivoluzionario nel workout". Attualmente sono otto i centri di Fit And Go dotati di Sintesi, tra cui due su Roma. "Con Sintesi cambia totalmente il modo di pensare un allenamento, i profili di carico che la macchina simula permettono di portare una sessione da un’ora, alla durata di mezz’ora con più efficacia nei risultati e gli obiettivi diventano, con la costanza, molto più facili da raggiungere", spiega Alessandro Englaro, ingegnere aerospaziale fondatore di Akuis.