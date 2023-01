Arrivano gli NFT dei Carabinieri

Le tecnologie del Web3 proseguono la loro espansione, coinvolgendo investitori e attori istituzionali di prestigio. L’ultima ad aggiungersi alla lista, è l’Arma dei Carabinieri, che ha recentemente presentato il nuovo calendario per l’anno 2023. A un numero limitato di copie cartacee saranno infatti affiancate 16 tavole digitali realizzate dall’Agenzia Armando Testa. I prodotti saranno in vendita online, con i ricavi dell’operazione che saranno devoluti in beneficenza alla onlus Charity Stars, impegnata da anni nel sostegno ai più deboli.