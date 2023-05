Arrivano gli NFT di The Wolf of Wall Street

La lunga crisi dei mercati digitali ha imposto alla comunità cripto la ricerca di nuove soluzioni. Tra queste, una crescita vertiginosa dei prodotti NFT, molto apprezzati da investitori e piattaforme. Cavalca l’onda anche LALA, impresa controllata dal fondo Seven Seven Six, che ha annunciato di recente il lancio di una nuova collezione di token non fungibili dedicata a “The Wolf of Wall Street”, pellicola di grande successo con Leonardo DiCaprio nei panni del protagonista. Le opere saranno realizzate da Paolo Torres, artista peruviano che ha già collaborato con Ralph Lauren e Fendi.