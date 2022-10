Arrivano gli NFT di van Gogh

La Vincent van Gogh Sites Foundation, custode dell’eredità del grande artista olandese, è pronta al salto nel Web3. È infatti imminente il lancio di una collezione NFT dedicata, per un insieme di ben 39 opere riprodotte in forma digitale. Una parte del ricavato sarà devoluta ad enti ed associazioni impegnate nella conservazione del patrimonio artistico-culturale. Tra gli obiettivi principali del progetto, quelli della valorizzazione della produzione pittorica di van Gogh, e della conoscenza del contesto in cui egli visse e lavorò.